Назначен новый главный онколог Иркутской области. Фото: министерство здравоохранения Иркутской области

Главным внештатным онкологом минздрава Иркутской области назначен Роман Зубков. Он работает заведующим отделением хирургических методов лечения ГБУЗ «Областной онкологический диспансер». Общий рабочий стаж Зубкова в здравоохранении 19 лет, 18 из них в онкодиспансере. Ранее должность внештатного онколога занимала Виктория Дворниченко. Об этом сообщают в пресс-службе министерства здравоохранения Приангарья.

- От всей души благодарим Викторию Владимировну за 25 лет несменяемого труда на посту главного онколога Иркутской области. Результатом этой работы стал современный уровень нашего онкодиспансера, создание школы онкологов, множество внедренных методик лечения. Ваше имя вписано в историю Иркутской области и отечественного здравоохранения», - подчеркнул министр здравоохранения региона Яков Сандаков.

Виктория Дворниченко продолжает трудовую деятельность в качестве президента Иркутского онкодиспансера. Исполняет обязанности главного врача медучреждения Ирина Ушакова.

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