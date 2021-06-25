40 тысяч рублей штрафа назначил суд жительнице Усть-Илимска за торговлю самогоном Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

55-летняя жительница Усть-Илимска выплатит штраф в размере 40 тысяч рублей за незаконную продажу алкоголя. Работая продавцом в одном из магазинов города, она торговала самогоном. Несколько месяцев назад женщина уже была оштрафована на 30 тысяч рублей за идентичное нарушение. Об этом сообщают в пресс-службе Усть-Илимского городского суда.

- В судебном заседании подсудимая виновной себя не признала полностью, суду показала, что ранее была привлечена к административной ответственности за продажу самогона, но с тех пор самодельный алкоголь не продавала. Подсудимая утверждала, что в квартире по месту ее жительства действительно имелся самогон, который для себя изготавливал ее знакомый. Но в торговом павильоне спиртного не было, в изъятой полицией канистре была протухшая вода, а покупатели ее оговорили по причине конфликта, - сообщают в ведомстве.

В суде свидетели признались, что являются постоянными покупателями обвиняемой и рассказали, что женщина продает самогон собственного изготовления по 250 рублей за 0,5 литра. Этих доказательств было достаточно, чтобы признать местную жительницу виновной.

Суд учел обстоятельства, смягчающие наказание и назначил подсудимой штраф с рассрочкой на 2 месяца.

Женщина не согласилась с приговором и обжаловала его. Однако наказание осталось без изменения.

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