В октябре пройдет перепись населения в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области основной этап переписи населения пройдет с 1 по 31 октября текущего года. В отдаленных и труднодоступных территориях региона в августе – сентябре. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В Приангарье переписи подлежат более 2,4 миллиона человек, в том числе около 30 тысяч, проживающих в труднодоступной местности. Всего в регионе 149 труднодоступных и отдаленных населенных пунктов и три метеостанции в 19 муниципалитетах. Согласно организационному плану проведения переписи населения, в регионе сформировано 736 переписных участков, - сообщили в ведомстве.

Напомним, перепись населения перенесли с прошлого года из-за распространения коронавирусной инфекции. В 2021 году пройдет первая цифровая перепись. Заполнить переписной лист можно будет в портале госуслуг. Предварительные итоги будут известны в апреле 2022 года, окончательные в конце следующего года.

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