Больше 35 миллионов рублей присвоила с продажи чужих квартир риелтор в Ангарске Фото: Александр ФРОЛОВ

В Ангарске 39-летняя женщина предстанет перед судом. Ее обвиняют в присвоении чужих денег и мошенничестве. Уголовное дело расследовано следователями ГСУ ГУ МВД России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- По версии следствия, с июля 2017 г. по июль 2020 г. обвиняемая, будучи владельцем агентства недвижимости, подыскав интересующие граждан жилые помещения, заключала с ними предварительные договоры купли-продажи. По условиям сделки денежные средства, предназначенные для оплаты квартир либо частных домов, оставляла у себя на хранение якобы до момента исполнения второй стороной обязательств по оплате коммунальных услуг либо снятия с регистрационного учета, - рассказали в ведомстве.

В итоге злоумышленница не отдавала продавцам деньги, вырученные с продажи жилплощади. А присваивала все себе. Чтобы отвести от себя подозрения, она сдавала документы в регистрирующий орган для удостоверения права собственности новых владельцев.

Жертвами ангарчанки стал 31 человек. Сумма ущерба свыше 35 миллионов рублей.

Уголовное дело направлено в Ангарский городской суд для рассмотрения по существу.

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