Подозреваемый в торговле наркотиками сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутске из-под домашнего ареста сбежал обвиняемый в покушении на сбыт крупной партии наркотиков. 44-летнего мужчину задержали в августе прошлого года. Тогда полицейские обнаружили при нем 500 граммов разных синтетических наркотиков. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отношении иркутянина возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30 частью 5 статьи 228.1 УК РФ «Покушение на незаконный сбыт наркотических средств». Находясь под мерой пресечения в виде домашнего ареста, он скрылся от правоохранительных органов, - сообщили в ведомстве.

Граждан, узнавших обвиняемого и обладающих сведениями о его личности, убедительно просят сообщить об этом в ближайшую дежурную часть полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Больше 35 миллионов рублей присвоила с продажи чужих квартир риелтор в Ангарске (подробности)

40 тысяч рублей штрафа назначил суд жительнице Усть-Илимска за торговлю самогоном (подробности)

Педофила, надругавшегося над двумя мальчиками на стройке, задержали в Чите (подробности)