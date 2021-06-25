Горячую воду отключат на несколько часов в 30 домах Иркутска Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

С 26 по 28 июня в некоторых домах Правобережного и Октябрьского округов Иркутска на несколько часов будет отключено горячее водоснабжение. Об этом сообщают в официальном аккаунте Оператора Теплосети Иркутска в соцсетях.

- Водоснабжение на несколько часов для ремонтных работ на тепловой сети, чтобы избежать аварийной ситуации, - сообщили в ведомстве.

Горячая вода будет отключена по адресам:

С 09:00 до 15:00 28 июня

Ул. Сурнова 28, 28а, 28б;

С 03:00 26 июня до 10:00 27 июня

Ул. Горная 4, 24, 12, 12а, 14, 5/1, 7;

Ул. Карла Либкнехта 82а, 84, 86;

Ул. Партизанская 36, 29, 32, 45, 47;

Ул. Ямская 1/1, 1/2, 1/3, 11, 13, 15, 17, 19, 3, 5, 7, 9;

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

С 78 подтопленных участков в Иркутске ушла вода (подробности)

Подозреваемый в торговле наркотиками сбежал из-под домашнего ареста в Иркутске (подробности)

В октябре пройдет перепись населения в Иркутской области (подробности)