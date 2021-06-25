Застрявшую на горе туристку спасли на Байкале. Фото:БПСО МЧС России

Девушка поблагодарила спасателей за оказанную ей помощь во время туристического похода на Большой байкальской тропе к скале Скрипер . Две группы спасателей Байкальского поисково-спасательного отряда сейчас находятся на ежегодных учебно-тренировочных сборах по водолазной подготовке на Байкале. По счастливому стечению обстоятельств мужчины заметили туристку, которая оказалась в тупике: она забралась на гору, но не могла спуститься самостоятельно. Об этом рассказали в пресс-службе БПСО МЧС России в соцсетях.

- Ребята, заметив меня, сразу причалили к берегу. И один из парней оперативно поднялся за мной, - рассказала туристка, - Я не знаю, что за команда работала в тот день, в панике не запомнила их имён, но хочется сказать огромное спасибо за их оперативность и мою спасённую жизнь

Спасатели, в свою очередь, пожелали всем безопасных путешествий на тропах Байкала.

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