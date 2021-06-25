43-летний мужчина пропал без вести в Шелеховском районе
Фото: ГУ МВД по Иркутской области
В Шелеховском районе уже две недели ищут 43-летнего местного жителя Романа Петренко. Заявление в полицию о таинственном исчезновении мужчины подали родственники. Они рассказали, что еще 11 июня Роман ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.
- В день исчезновения он был одет в спортивный костюм и черные кроссовки, - отметили в ведомстве.
Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят обоащаться в ближайший отдел полиции.
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