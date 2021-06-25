43-летний мужчина пропал без вести в Шелеховском районе Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Шелеховском районе уже две недели ищут 43-летнего местного жителя Романа Петренко. Заявление в полицию о таинственном исчезновении мужчины подали родственники. Они рассказали, что еще 11 июня Роман ушел из дома и не вернулся. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В день исчезновения он был одет в спортивный костюм и черные кроссовки, - отметили в ведомстве.

Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшего мужчины, просят обоащаться в ближайший отдел полиции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Лихача, который подрезал машину и чуть не устроил ДТП, нашли в Иркутске по видео в соцсетях (Подробности)

Педофила, надругавшегося над двумя мальчиками на стройке, задержали в Чите (Подробности)

Восьмимесячная девочка, которую мать оставила на берегу с пьяным мужем, утонула на Ангаре (Подробности)