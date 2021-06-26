В госпиталях Иркутской области с коронавирусом находятся 4029 пациентов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В больницах Иркутской области с коронавирусом на 26 июня находятся уже 4029 пациентов. Это близко к максимальному во время второй волны коронавируса, когда было открыто 5600 коек. Для лечения заразившихся открываются все новые госпитали. Это последние данные Оперативного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции в регионе.

-За минувшие сутки число помещенных в стационары выросло на 155, медики поставили еще 212 диагнозов коронавирус, - сообщается в сводке оперштаба.

Лечение долгое и непростое, количество тех, кто выздоровел, получив отрицательный тест, намного меньше - 55 человек. К сожалению, инфекция коварна. Прошедшие сутки унесли жизни еще 14 больных коронавирусом.

Что касается общих цифр, то всего с начала пандемии заразились вирусом 73 тысячи 428 жителей региона, погибли - 2771.