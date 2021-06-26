Вкалывают роботы, а не человек: около четверти иркутян боятся, что их заменят механизмы

За свой труд серьезно опасаются многочисленные продавцы. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Нам "дышат в спину" роботы и бороться с этим бесполезно. Мы все учили по школьной программе, что в свое время что-то подобное было и луддиты ( ломатели машин) выводили из строя механизмы, которые лишали их рабочих мест. Конечно, ничего не получилось. Исследовательский центр сервиса Зарплата.ру выяснил, сколько иркутян опасаются, что на работе их могут заменить роботы. Оказалось, немало.

- Согласно опросу, сегодня больше всего за свою работу опасаются продавцы (10%), кассиры и работники складов (по 9%), курьеры и водители (по 7%), администраторы и официанты (6% и 5% соответственно), по 3% уборщики, - отмечают аналитики.

К слову, уже можно сказать, что успели потерять место достаточно много бухгалтеров, ушла в прошлое профессия наборщика ( были такие люди, задача которых - печатать текст на пишущей машинке), сильно потеснены фотографы ( тут и роботов не понадобилось, достаточно распространения смартфонов) почтальоны и телеграфисты.

Эксперты считают, что в ближайшем будущем могут исчезнуть профессии, где необходимо постоянно выполнять рутинные действия – например, в супермаркетах уже появляются зоны самообслуживания без кассиров, а в колл-центрах повсеместно сокращается число «живых» операторов, есть программы.

С другой стороны, благодаря цифровой революции появляются новые профессии и мы уже представить себе не можем, как жить без разнообразных IT - специалистов.