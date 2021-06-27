282 нарушения выявили сотрудники ГИБДД за сутки во время рейда в Иркутской области

282 нарушения выявили сотрудники ГИБДД за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За один день профилактического рейда на дорогах Приангарья сотрудниками ГИБДД было зафиксировано 241 нарушение использования ремней безопасности и 41 факт перевозки детей без детских кресел. Проверки проходят с 25 по 27 июня. Об этом сообщают в пресс-службе Управления ГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области.

- Напомним, что с начала года на территории Иркутской области зарегистрировано 966 ДТП, в которых пострадали или погибли люди, участники каждой 8 аварии не были пристегнуты. В 130 авариях, в которых водитель или пассажир не использовали ремни безопасности – 36 со смертельным исходом, - рассказали в ведомстве.

Напомним, водителям и пассажирам, пренебрегающим ремнем безопасности, полагается штраф в размере 1000 рублей. Перевозка детей без специального кресла влечет за собой штраф в размере 3000 рублей

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