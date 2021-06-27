270 миллионов рублей дополнительно выделят на тушение лесных пожаров в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

270 миллионов рублей дополнительно выделят на тушение лесных пожаров в Приангарье. Также в отдаленных территориях региона работают 200 специалистов Авиалесоохраны. Накануне из Читы прибыли 60 парашютистов-десантников. Сегодня их перебросят на усиление группировки в Бодайбинском и Катангском районах. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

–Обстановка с лесными пожарами на данный момент под контролем. Прогнозируем, что в Катангском и Бодайбинском районах, где сегодня наибольшее количество пожаров, в ближайшие два-три дня обстановка будет стабилизирована, – рассказал заместитель руководителя Федерального агентства лесного хозяйства Александр Агафонов.

На 27 июня в Иркутской области действует 28 пожаров, из них 6 локализованы. На тушении задействовано 550 человек, 62 единицы техники и 12 воздушных судов. Работа самолета-зондировщика Ан-26 «Циклон» временно приостановлена из-за неблагоприятной погоды.

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