Прогноз погоды: 28 июня в городе облачно с прояснениями Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Синоптики рассказали, какой будет погода в Иркутске 28 июня. В понедельник в городе облачно с прояснениями, прольется кратковременный дождь. Об этом сообщают сотрудники ФГБУ «Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».

- Днем в областном центре воздух прогреется до +20, - говорят метеорологи. – Ветер дует сегодня западный, северо-западный со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, в столице Приангарья сегодня атмосферное давление в норме – составляет 719 миллиметров ртутного столба. Что касается прогноза в регионе, то погода в Иркутской области 28 июня ожидается с переменной облачностью и кратковременными дождями.

В горах южного Прибайкалья и северо-восточных районах местами сильные дожди, грозы. Ветер «гуляет» такой же, как в Иркутске, только временами возможны порывы до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +19…+24. Но, если небо затянут облака, выше +14 не будет.

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