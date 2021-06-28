Евро, вакцинация, локдаун в Бурятии и вузы Иркутска интересовали сибиряков на неделе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Топ новостей минувшей неделе, которые заставляли жителей Иркутской области с 21 по 28 июня искать информацию в Сети, собрал Яндекс. Самый популярный запрос у сибиряков был про матч России с Данией, напомним, наши футболисты на Евро-2020 проиграли тогда со счетом 1:4. Один из голов датчан был забит после ошибки экс-иркутянина – подробности.

Также пользователи Сети искали отзывы о мультфильме «Лука» - о чем мультик и первые отзывы от просмотра - здесь. На третьем мете этого рейтинга – противопоказания к вакцинации от коронавируса. Кстати, если решитесь сделать прививку (в регионе вакцинация пока еще добровольная) – адреса здесь.

Не меньший ажиотаж вызвал локдаун в Бурятии, как обстоят дела у соседней республики – дело и жителей Приангарья. Накануне вот в популярный поселок Аршан был закрыт путь для отдыха.

На нижней строчке «рейтинга» оказались вузы Иркутска. Выпускники выбирают учебное заведение, где хотели бы получить профессию. «КП» собрала всю информацию здесь.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08