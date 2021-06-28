17 выпускникам повысили баллы ЕГЭ после апелляций в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Иркутской области 17 участников ЕГЭ смогли добиться пересмотра количества баллов. Оценка за выполнение заданий была повышена после рассмотрения апелляций в конфликтной комиссии Иркутской области. Об этом сообщают региональные власти.

- Всего было подано 89 апелляций: 3 – по географии, 23 – по химии, 19 – по литературе и 44 – по русскому языку, - отмечают в правительстве Приангарья. – Апелляции рассматривались в режиме видеоконференцсвязи из-за пандемии коронавируса.

По итогам заседания одобрено было 17 из 89 «заявок». Повышена оценка одному ученику по географии, двум сдававшим русский язык и химию и удовлетворено 12 апелляций по литературе.

КОНКРЕТНО

В каком случае стоит подавать апелляцию, если недоволен результатом ЕГЭ:

Апелляция нужна, если после того, как участник ЕГЭ посмотрел результаты здесь и убедился, что его развернутые ответы заслуживают больше баллов, чем за них поставили. Подать ее нужно в течение двух рабочих дней со дня объявления результатов по соответствующему предмету в свою школу.

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