21 человек с коронавирусом скончался за сутки в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Ситуация с коронавирусом в Иркутской области начала осложняться с 5 июня. Тогда в больницах региона с COVID-19 лечили чуть больше 1,2 тысяч человек, сейчас в ковидных госпиталях уже 4397 пациентов (за сутки +121). Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции в Приангарье.

- За сутки было также выявлено еще 208 зараженных, - говорят специалисты. – Общее число случаев инфицирования на 28 июня составляет 73 840.

К счастью, большинство с болезнью справляются. Переболели в Приангарье уже 70 210 человек (+22 за сутки). Увы, но летальные исходы продолжаются. И сейчас во время третьей волны пандемии их число только растет.

Сегодня стало известно о смерти еще 19 человек от COVID-19 и еще двух с таким же диагнозом от иных болезней. Всего Иркутская область потеряла уже 3098 человек: причиной смерти 2804 из них стал коронавирус, остальные подцепивших заразу умерли от других тяжелых болезней.

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