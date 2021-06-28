10 человек спасли на пожаре в многоэтажном доме на улице Ленина в Братске Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

20 человек эвакуировались из горящего многоквартирного дома по улице Ленина в Братске до приезда пожарных ночью 28 июня. Путь к спасению 10 жильцам был отрезан едким дымом, который заполнил весь подъезд. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

Оказавшихся в западне сибиряков вывели из здания сотрудники газодымозащитной службы с помощью устройств, защищающих органы дыхания от токсичных продуктов.

- По предварительным данным, причиной пожара стал неисправный холодильник, - говорит дознаватель отдела надзорной деятельности и профилактической работы по городу Братску и Братскому району Александр Кузьмин. - В квартире на момент пожара находились два человека. Они проснулись от едкого запаха дыма, увидели кухню, охваченную огнем, и успели выйти в подъезд.

С пожаром справились за 7 минут. В огне пострадала мебель, техника, вещи в кухне, коридоре и ванной комнате. Квартира и лестничная площадка закопчены. Пожарные советуют регулярно проверять состояние проводки в помещениях, а также установить пожарные извещатели.

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