7264 жителя Иркутской области пострадали от укуса клещей Фото: Алексей БУЛАТОВ

7264 жителя Иркутской области пострадали от укуса клещей в 2021 году с начала пробуждения кровососущих. Напомним, первые случаи «встреч» людей с паукообразными были зарегистрированы в регионе еще в марте. Кстати, в число пострадавших 1644 ребенка. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- Госпитализация потребовалась 28 сибирякам, - отмечают специалисты. – Подозрение на клещевой энцефалит было у 12 из них, на боррелиоз у семи, на клещевой риккетсиоз также у 7. Случаи заболевания энцефалитом подтвердились у трех человек, боррелиоза - у пяти, риккетриозом заболели шестеро.

Как отметили в Роспотребнадзоре региона, в области продолжается противоклещевая обработка. Особое внимание уделяется местам массового скопления людей – скверы, парки, зоны отдыха, детские учреждения.

КОНКРЕТНО

Куда обращаться, если укусил клещ:

Центры профилактики клещевых инфекций

в Иркутске:

Центр диагностики и профилактики клещевых инфекций (г. Иркутск, ул. К. Маркса, 3, тел. 333-445).

Расписание приема граждан:

- с 16 июня по 15 июля: с 8:00 до 18:00, без выходных

- с 16 июля по 15 августа: с 8:00 до 18:00, выходной – воскресенье

- с 16 августа по 19 апреля: с 8:00 до 16:00, выходные дни – суббота, воскресенье.

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Иркутской области» (г. Иркутск, ул. Трилиссера, 51). Проводится исследование клеща методом ПЦР на 4 инфекции (клещевой энцефалит, боррелиоз, анаплазмоз, эрлихиоз).

Режим работы: понедельник - пятница. Приём проб проходит до 11.00 ч., при поступлении пробы с 11:00 до 16:00 часов результат выдаётся на следующий день.

в Ангарске:

МАНО «Лечебно-диагностический центр» (г. Ангарск, 6А микрорайон, д. 12, центральный вход, 2 этаж, каб. № 211, тел. 8(39-55) 518-626 (регистратура), 8(39-55) 952-947, сот. 8-908-6-553-089).

Режим работы:

с 01.05.2021 г. по 30.06.2021 г. - с 07:30 до 22:00,

с 01.07.2021 г.: понедельник - пятница с 07:30 до 20:00, суббота с 9:00 до 15:00, воскресенье с 9:00 до 13:00,

с 01.08.2021 г.: понедельник - пятница с 07:30 до 20:00, суббота, воскресенье – выходные дни.

в г. Усолье – Сибирском:

Диагностический центр «Здоровье» (г. Усолье-Сибирское, Комсомольский пр-т, 43, тел. 8(39-543) 6-78-78, сот. 8-904-125-26-99)

Режим работы:

Понедельник-четверг: с 08:00 до 18:00

Пятница: с 08:00 до 17:00

Суббота: с 08:00 до 15:00

Воскресенье: с 08:00 до 14:00.

в г. Братске:

ОГБУЗ «Братская районная больница» (г. Братск, ул. Курчатова, 2, тел. 8(39-53) 216-004).

Режим работы: с 8:00 до 16:00.

в г. Усть-Илимске:

ОГАУЗ «Усть-Илимская городская поликлиника №1» (г. Усть-Илимск, ул. Чайковского 7, тел. 8(39-535) 7-77-07, 7-07-07).

Режим работы: с 8:00 до 18:00 в рабочие дни без перерыва на обед