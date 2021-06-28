42 человека пострадали, 4 погибли в ДТП в Иркутской области за неделю Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

За неделю в Иркутской области произошло 39 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают сотрудники Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Приангарью.

- В этих ДТП 42 человека получили различные травмы, погибли четверо, - говорят инспекторы.

Отмечается, что в 12 случаях водители ошиблись в правильности расположения машины на дороге, шесть раз не уступили проезд, пять раз нарушили правила при переезде пешеходного перехода.

Кстати, как рассказали сотрудники ГИБДД «Иркутское» в Иркутске и районе за минувшую неделю случилось 17 ДТП. Травмы получили 16 взрослых и трое детей. В этом числе 9 наездов на пешеходов и один на велосипедиста, пять столкновений автомобилей, два наезда на препятствие.

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