42 человека пострадали, 4 погибли в ДТП в Иркутской области за неделю
Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)
За неделю в Иркутской области произошло 39 ДТП с пострадавшими. Об этом сообщают сотрудники Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Приангарью.
- В этих ДТП 42 человека получили различные травмы, погибли четверо, - говорят инспекторы.
Отмечается, что в 12 случаях водители ошиблись в правильности расположения машины на дороге, шесть раз не уступили проезд, пять раз нарушили правила при переезде пешеходного перехода.
Кстати, как рассказали сотрудники ГИБДД «Иркутское» в Иркутске и районе за минувшую неделю случилось 17 ДТП. Травмы получили 16 взрослых и трое детей. В этом числе 9 наездов на пешеходов и один на велосипедиста, пять столкновений автомобилей, два наезда на препятствие.
Читайте также:
282 нарушения выявили сотрудники ГИБДД за сутки во время рейда в Иркутской области. Проверка использования ремней безопасности и детских кресел проходит в регионе с 25 по 27 июня (подробности)
К ЧИТАТЕЛЯМ
У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?
Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:
Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73
Тел.: (3952)20-80-08