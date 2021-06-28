Остановки и общественные пространства дезинфицируют в Иркутске. Фото: Администрация Иркутска

В Иркутске дезинфицируют остановочные пункты и общественные пространства. В выходные специалисты провели обработку на улицах Байкальская, Седова, Ленина, Карла Маркса и других. Сегодня работа проводится в подземных пешеходных переходах, для этого задействована спецтехника регионального МЧС. Об этом сообщают в пресс-службе администрации Иркутска.

– В первую очередь дезинфекция проводится на территориях с повышенным пешеходным трафиком, это остановочные пункты и подземные переходы. Обработка производится безопасным препаратом, который соответствует рекомендациям Роспотребнадзора. На данный момент продезинфицировано более 80 павильонов, работа продолжается, – отметил директор МУП «ИркутскАвтодор» Михаил Малыхин.

Напомним, в областном центре в целях предотвращения распространения коронавирусной инфекции обрабатывают подъезды жилых домов и общественный транспорт. Троллейбусы, трамваи и автобусы дезинфицируют два раза в день – перед выходом на линию и по возвращению в депо. Эти требования действуют и для частных перевозчиков.

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