Будущий участник Олимпиады в Токио иркутянин Артем Черноусов завоевал золото Кубка мира по пулевой стрельбе. Фото: Центр спортивной подготовки сборных Иркутской области.

Иркутский стрелок Артем Черноусов, который в июле выступит на Олимпиаде в Токио, завоевал еще одну крупную награду. Артем взял золото на Кубке мира по пулевой стрельбе, который с 22 июня по 3 июля проходит в хорватском Осиеке.

- Артем стал первым вместе со спортсменкой из Омска Виталиной Бацарашкиной в олимпийском упражнении – в стрельбе из пневматического пистолета на дистанции 10 метров среди смешанных команд, - сообщили в пресс-службе министерства спорта Иркутской области. – Серебро у спортсменов из Индии. Бронзовые медали выиграла пара из Ирландии.

Впереди у Артема Черноусова выступление на Олимпиаде в Японии. Кстати, готовиться к главным стартам четырехлетия иркутянин будет во Владивостоке.

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