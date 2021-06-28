Княгиня Трубецкая, 130-й квартал и Байкал: культурные и туристические бренды Иркутской области вошли в топ-1000 России Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

По результатам конкурса «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» в 2021 году в рейтинг в категории «персоны» попали сразу две исторические личности, чья судьба связана с Иркутском: княгиня Екатерина Трубецкая и Александр Колчак. Таким образом, учитывая победы Приангарья прошлых лет, в топ-1000 страны входит 7 брендов региона. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области со ссылкой на Общественную интерактивную платформу Живоенаследие.рф.

- На конкурс поступило 1 478 заявок из всех регионов России. В число победителей вошли 336 брендов из 77 регионов России: это культурные и символические природные объекты, образы, традиции и промыслы, события и даты, великие имена, гастробренды, креативные кластеры, известные преимущественно на локальном уровне, но обладающие потенциалом для того, чтобы стать точками притяжения туристов, добровольцев и инвесторов в национальном и глобальном масштабе, - рассказали в ведомстве.

Заявки рассматривала специальная комиссия, в которую вошли эксперты - специалисты в сфере развития и сохранения культурного наследия, туризма и гостеприимства, PR - всего 44 эксперта.

В «Топ-1000 локальных культурных и туристических брендов России» в Иркутской области вошли:

1. Купеческие кварталы в центре Иркутска и мост через Ангару (категория «Поселения»);

2. Кругобайкальская железная дорога (категория «Культурные сооружения и

комплексы»);

3. Иркутская слобода (130-й квартал) (категория «Культурные сооружения и комплексы»);

4. Озеро Байкал (категория «Природные объекты и явления»);

5. Остров Ольхон и скала Шаманка (категория «Природные объекты и явления»).

Победители 2021 года:

6. Княгиня Екатерина Трубецкая (категория «Персоны»);

7. Александр Колчак (категория «Персоны»).

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