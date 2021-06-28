Храм на территории ИК-19 в Иркутском районе освятили после масштабной реконструкции. Фото: ГУФСИН России по Иркутской области

На территории ИК-19 в поселке Маркова закончилась масштабная реставрация храма Покрова Пресвятой Богородицы. Перед открытием его освятили митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан. Об этом сообщают в пресс-службе ГУФСИН России по Иркутской области.

- Создание этого благолепного храма, так богато украшенного и так символически правильно построенного, будет в помощь каждому, кто придет сюда помолиться о своем исправлении, - отметили Митрополит Иркутский и Ангарский Максимилиан.

Часть ремонтных работ выполняли заключенные. Один из них занимался росписью на протяжении 10 месяцев, его наградили грамотой за труд при реставрации храма. Новые купола золотого цвета из нитрита титана, все кованые элементы и винтовую лестницу, ведущую на колокольню, изготовили в кузнечном цехе колонии.

Напомним, восстановление купола и стен началась в 2018 году. В ходе ремонта выяснилось, что построенному в 1998 году храму требуется капитальная реставрация. За три года в храме заменили перекрытия крыши, укрепили фундамент, провели отделочные работы. Для дополнительной прочности внутри помещения установили 12 столбов.

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