В Иркутской области бомж убил мужчину, чтобы не отвечать за его избиение Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутский областной суд вынес приговор 33-летнему мужчине без определенного места жительства. Его обвиняют в убийстве с целью скрыть другое преступление и в нанесении вреда здоровью. Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Судом установлено, что в августе 2020 года, будучи в состоянии алкогольного опьянения подсудимый совместно с 30-летним мужчиной, признанным судебными экспертами невменяемым, в дачном поселке Падунского района города Братска в ходе ссоры избил 44-летнего мужчину, причинив вред его здоровью. С целью скрыть это преступление они убили потерпевшего и спрятали его труп в подвале дачного домика, - сообщают в ведомстве.

Позже в том же садоводстве подсудимый снова вступил в конфликт уже с другим мужчиной и избил его палкой, чем нанес тяжкий вред здоровью.

Суд приговорил злоумышленника к 20 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил.

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