Двое детей выпали из окон в Иркутске и Братске Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Накануне в Иркутске из окна второго этажа выпал 3-летний ребенок. Это произошло, когда родители малыша отвлеклись. Мальчик самостоятельно подставил к подоконнику стул и сорвался вниз. Подобный инцидент произошел несколько дней назад в Братске. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В отдел полиции №2 Межмуниципального управления МВД России «Братское» поступило сообщение о том, что из окна выпал ребенок. По версии следствия, 4-летний мальчик находился дома с матерью, оставшись без присмотра, вышел на застекленный балкон, залез на подоконник, не удержался и выпал из открытого окна четвертого этажа, - рассказали в ведомстве.

Оба ребенка были доставлены в больницы с тяжелыми травмами. Родителям придется выплатить штраф за ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию детей.

Напомним, с начала года в регионе произошло 10 инцидентов с выпадением детей из окон или с балконов многоэтажных.

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