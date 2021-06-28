Около 7 тысяч литров паленого алкоголя изъяли у банды бутлегеров в Иркутской области Фото: Ксения Вахрушева

В Приангарье полицейские совместно с Росгвардией предотвратили продажу фальсификата на 6 миллионов рублей. В производстве и распространении немаркированного алкоголя подозревают 4 жителей Нижнеудинска. Правоохранители изъяли около пяти тысяч литров водки, свыше полутора тысяч литров коньяка, несколько сотен литров этилового спирта, ароматизаторы, вкусовые добавки, стеклотару. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В результате оперативно-розыскных мероприятий и следственных действий в городах Нижнеудинске, Тулуне и Саянске обнаружены склады, в которых находились производственные цеха и хранились крупные партии готового к продаже фальсификата. Кроме того, выявлены торговые точки, в которых происходила реализация этой продукции.

Злоумышленники выдавали фальсификат за алкоголь известных марок: использовали похожие бутылки и этикетки, чем нанесли ущерб производителю более чем в полтора миллиона рублей.

Суд наложил арест на имущество фигурантов. Помимо уголовного дела, будет рассмотрен гражданский иск представителя коньячного комбината.

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