Сибирячка сняла пенсию с карты умершего отца и ответит за это Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

42-летняя безработная жительница Усолья-Сибирского обвиняется в похищении пенсии, которая была по ошибке зачислена ее умершему отцу. Об этом сообщают в пресс-службе Усольского городского суда.

- Согласно материалам уголовного дела, женщина знала пин-код от карты отца, так как, при его жизни часто помогала ему снимать деньги в банке. Предполагая, что сведения о его смерти в пенсионный фонд поступят не скоро, она решила, что может этим воспользоваться и сняла поступившую на карту в очередной раз сумму и потратила ее по своему усмотрению, - рассказали в ведомстве.

Позже усольчанка стала давать банковскую карту своему сожителю, чтобы тот покупал продукты. Мужчина не знал, что деньги поступили на счет уже после смерти пенсионера, и женщина тратит их незаконно.

Подсудимая признала вину. О том, что средства были зачислены по ошибке, она понимала. Причиненный ею ущерб составил чуть больше 18 тысяч рублей, из них она выплатила 1700 рублей.

За кражу усольчанку приговорили к 2 годам лишения свободы условно, с испытательным сроком 1 год.

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