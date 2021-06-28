50-летнего владельца наркопритона задержали в Иркутской области Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Предполагаемого организатора притона задержали сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Иркутской области совместно с отделом полиции №4 «Иркутское». Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Полицейские в ходе оперативных мероприятий установили местного жителя, который систематически в период с мая по июнь текущего года предоставлял свою квартиру наркозависимым гражданам для употребления запрещенных веществ, - рассказали в ведомстве.

Задержанным оказался 50-летний мужчина, который уже неоднократно попадал в поле зрения полиции. Его обвиняют по статье «Организация, либо содержание притонов или систематическое предоставление помещений для потребления наркотических средств».

В 2021 году правоохранители пресекли деятельность 14 притонов, 6 из которых в Иркутске. Их организаторы будут привлечены к уголовной ответственности.

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