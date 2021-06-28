В Иркутске разыскивают без вести пропавшую светло-русую девушку с голубыми глазами Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Полиция Иркутска продолжает разыскивать без вести пропавшую 34-летнюю Юлию Захарову. Девушка ушла из дома в поселке Молодежный утром 23 июня и до сих пор не вернулась. В дежурную часть обратился муж разыскиваемой. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Юлии Захаровой, просьба позвонить по официальным телефонам, либо обратиться в ближайшую дежурную часть полиции, - сообщают в ведомстве.

Ее приметы: на вид 35 лет, рост 160-166 см, среднего телосложения, глаза голубые, волосы светло-русые ниже плеч.

Была одета: куртка стеганая темно-серого цвета, белая футболка, джинсы синие, балетки черного цвета.

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