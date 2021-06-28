Житель Бодайбо во время ссоры убил топором владельца квартиры Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

35-летнего жителя Бодайбо осудили за убийство инвалида. Уголовное дело расследовано Бодайбинским МСО СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службе региональной прокуратуры.

- Судом установлено, что с 10 на 11 декабря 2020 года в состоянии алкогольного опьянения между виновным и потерпевшим, который являлся инвалидом, возник конфликт на почве ссоры. В ходе чего подсудимый вооружился топором и нанес им множественные удары по голове потерпевшего, а также множественные удары руками в область головы. Далее, злоумышленник вооружился кухонным ножом, которым нанес несколько ударов по различным частям тела, - рассказали в ведомстве.

Потерпевший погиб на месте. Он являлся инвалидом второй группы и был хозяином квартиры, в которой с лета 2020 года мужчина проживал вместе с подсудимым.

Суд назначил преступнику наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с ограничением свободы на срок 1 год.

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