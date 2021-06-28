В Иркутской таможне обсудили вопросы профилактики коррупции

Тематическая встреча, направленная на профилактику коррупции, состоялась в Иркутской таможне с участием старшего прокурора Байкало-Ангарской транспортной прокуратуры и личного состава. Об этом сообщает главный государственный таможенный инспектор по взаимодействия со СМИ Татьяна Красавина.

- Проведение встреч с участием представителей прокуратуры позволяет всесторонне рассмотреть возможные нарушения антикоррупционного законодательства при исполнении служебных обязанностей, а также их правовые последствия, - отметила заместитель начальника Иркутской таможни Анастасия Таюрская.

Участники встречи обсудили вопросы урегулирования конфликта интересов как одного из основных средств минимизации коррупции в сфере госвласти. Также в Иркутскую таможню прокуратурой ранее были направлены сведения о нарушениях антикоррупционных требований.

Важной темой стало соблюдение этики и поведения государственного служащего во внеслужебное время, в том числе правила размещения должностными лицами информации в сети «Интернет».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты рассказали, почему продукты "съедают" полбюджета в семьях сибиряков (подробности)

Синоптики рассказали, когда в Иркутск вернется жара (подробности)