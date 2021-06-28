В Ангарске воспитательница назвала мошенникам код из смс и позволила оформить на нее кредит Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В полицию Ангарска обратилась 50-летняя женщина. Воспитательница детского сада из-за своей доверчивости стала жертвой мошенников. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

- Как выяснили полицейские, местной жительнице на сотовый телефон поступил звонок. Собеседник представился сотрудником службы безопасности банка и поинтересовался, не подавала ли женщина заявку на кредит.Получив отрицательный ответ, незнакомец назвал полные паспортные данные потерпевшей. Затем он сообщил, что кто-то от ее имени оставил заявку на кредит в сумме один миллион рублей,- сообщили в ведомстве.

Ангарчанка испугалась и попросила сделать что-нибудь, чтобы отменить заявку. В ответ аферист попросил назвать код из смс. Услышав заветные цифры, аферист успокоил женщину и заверил, что кредита больше нет.

На следующий день на телефон жертвы пришло сообщение о подтверждении займа на ее имя. Заявительница отправилась в банк, там она поняла, что стала жертвой обмана. Однако по неизвестной причине мошенники не успели обналичить деньги со счета. Тем не менее, согласно договору ангарчанка обязана выплатить 140 тысяч рублей за аннулирование кредита.

В настоящее время по данному факту проводится проверка.

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