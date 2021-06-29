Погода в Иркутске: 29 июня синоптики предупреждают об осадках Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Погода в Иркутске 29 июня. В областном центре во вторник переменная облачность. Сотрудники Иркутского Гидрометцентра сообщают о слабом дожде.

- Воздух в столице Приангарья прогреется сегодня до +21…+23, - говорят метеорологи. – Ветер дует с северо-запада со скоростью 5-10 м/с.

По данным Яндекса, атмосферное давление в Иркутске составляет 719 миллиметров ртутного столба, что для данного времени года в нашем регионе является нормой. Что касается прогноза по региону, то погода в Иркутской области 29 июня ожидается с переменной облачностью, местами дожди, грозы. Ветер «гуляет» северо-западный 5-10 м/с с порывами до 14 м/с. Столбики уличных термометров днем покажут +21…+26, но если небо затянут облака будет всего +11…+16.

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