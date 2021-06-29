Двух детей на велосипеде сбил ЗИЛ в Иркутской области. Фото: @gibdd.38

В Нижнеудинске водитель ЗИЛа сбил 13-летнюю велосипедистку и ее 10-летнего пассажира. Об этом сообщает Управления ГИБДД Главного управления МВД России по Иркутской области.

- ДТП произошло на пересечении улиц Некрасова и 4-й Пролетарская города Нижнеудинска 28 июня около 17.00, - говорят инспекторы.

С различными травмами дети были доставлены в больницу. Сейчас сотрудники ГИБДД Нижнеудинска проводят проверку случившегося происшествия на дороге с участием несовершеннолетних.

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