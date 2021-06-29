Уроженец Саянска задержан в Нижнем Новгороде за продажу несуществующих автозапчастей

Уроженец Саянска задержан в Нижнем Новгороде за продажу несуществующих запчастей Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Обманул, как он сам говорит «приличное» количество автомобилистов, желавших купить у него запчасти. Подозреваемого в мошенничестве уроженца Саянска накануне задержали в Нижнем Новгороде. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

На след преступника удалось выйти после того, как в полицию обратился 30-летний житель города Черемхово.

- Пострадавший рассказал, что в тематической группе договорился с мужчиной о поставке запчастей, когда перевел предоплату в размере 15 000 рублей, «продавец» перестал выходить на связь, - говорят сотрудники регионального МВД.

Полицейские смогли разыскать подозреваемого в Нижнем Новгороде, где задержали, предъявив обвинение по статье «Мошенничество». Оказалось, раньше 35-летний задержанный работал в крупной фирме по продаже запчастей к автомобилям.

- Я в этом огромный специалист, - сказал уроженец Саянска. – Всех кого обманул уже, если честно, не вспомню. Собираюсь принести свои извинения, возместить полностью ущерб.

На время расследования подозреваемого доставили в Иркутск. Черемховский городской суд решил, что ближайшее время он проведет под стражей.

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