Ангарчанина осудят за продажу арестованной за неуплату алиментов «Лады» Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» возбуждено в отношении жителя Ангарска, который продал свою арестованную «Ладу Калину». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Мужчина выплачивал алименты на содержание сына, но делал это частями и нерегулярно, - рассказывают судебные приставы. – Накопил задолженность около 400 тысяч рублей. В связи с этим был описан и арестован автомобиль марки Lada Kalina, 2008 года выпуска.

Ответственным хранителем назначили самого мужчину, а он вместо этого продал машину. Хотя был предупрежден об уголовной ответственности за это.

- Деньги должник потратил на личные нужды, проигнорировав необходимость погашения долга по алиментам, - отмечают приставы.

Специалистам не осталось ничего, как возбудить уголовное дело.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08