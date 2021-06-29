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Происшествия29 июня 2021 5:35

Ангарчанина осудят за продажу арестованной за неуплату алиментов «Лады»

Мужчина не выделял деньги на содержание сына
Мария КНЯЗЕВА
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Ангарчанина осудят за продажу арестованной за неуплату алиментов «Лады»

Ангарчанина осудят за продажу арестованной за неуплату алиментов «Лады»

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Уголовное дело по статье «Незаконные действия в отношении имущества, подвергнутого описи или аресту либо подлежащего конфискации» возбуждено в отношении жителя Ангарска, который продал свою арестованную «Ладу Калину». Об этом сообщает пресс-служба Управления Федеральной службы судебных приставов России по Иркутской области.

- Мужчина выплачивал алименты на содержание сына, но делал это частями и нерегулярно, - рассказывают судебные приставы. – Накопил задолженность около 400 тысяч рублей. В связи с этим был описан и арестован автомобиль марки Lada Kalina, 2008 года выпуска.

Ответственным хранителем назначили самого мужчину, а он вместо этого продал машину. Хотя был предупрежден об уголовной ответственности за это.

- Деньги должник потратил на личные нужды, проигнорировав необходимость погашения долга по алиментам, - отмечают приставы.

Специалистам не осталось ничего, как возбудить уголовное дело.

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