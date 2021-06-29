Роспотребнадзор предупредил об опасности купания в Иркутске у ледокола «Ангара» Фото: Архив "КП"

Список, где не рекомендуется купаться этим летом, снова расширен. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Иркутской области.

- По результатам исследований установлено несоответствие качества воды в зоне рекреации у ледокола «Ангара» в Иркутске, в заливе Мухор, бухта «Зуун Хагун» в Ольхонском районе на Байкале, - говорят специалисты.

Отмечается, что купание в этих частях водоемов может стать фактором риска для здоровья. Мониторинг состояния рек, озер, прудов в регионе продолжается. Напомним ранее, специалисты рекомендовали не купаться в заливе Якоби в Иркутске, пруду Еловский в Ангарском городском округе, в реке Иркут в районе поселка Горького, в озере в Смоленщине и других местах.

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