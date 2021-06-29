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Общество29 июня 2021 6:21

Две выпускницы из Иркутска получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Экзамен участники ЕГЭ сдавали 15 июня
Мария КНЯЗЕВА
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Две выпускницы из Иркутска получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Две выпускницы из Иркутска получили по 100 баллов на ЕГЭ по обществознанию

Фото: Архив "КП"

Стали известны результаты ЕГЭ по обществознанию, который выпускники Приангарья сдавали 15 июня. Так, в Иркутской области на два стобалльника стало больше. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Оба стобалльника – девушки. Одна из них окончила лицей №3, вторая - центра образования №47. Всего ЕГЭ по обществознанию в Иркутской области сдавали около семи тысяч человек. Это второй по популярности предмет на выбор, 343 выпускника сдали этот предмет с результатом от 80 до 100 баллов. Кстати, первый по популярности предмет – математика профильного уровня.

- Всего же по итогам восьми ЕГЭ в области 41 выпускник получил по 100 баллов, из них 27 – девушек, - отмечают специалисты.

Напомним, если после проверки результатов ЕГЭ участник экзамена не согласен с оценкой, в течение двух дней он может подать апелляцию, то есть 30 июня и 1 июля, в свою школу.

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