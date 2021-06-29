21 человек скончался от COVID-19 в Иркутской области за сутки Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

19 человек умерли от коронавируса вчера, 21 – сегодня. В Иркутской области растет количество случаев заражения, количество больных в ковидных госпиталях, в том числе и тяжелых, растет количество летальных исходов. Об этом сообщает министерство здравоохранения Приангарья.

По данным на 29 июня, в регионе было выявлено 74 065 инфицированных – это число за время пандемии. За последние сутки COVID-19 подтвердился у 225 из них. За это же время выздоровели 43 человека, всего с начала распространения новой коронавирусной инфекции в области ею переболели 70 253 человека.

В больницах сегодня лежат 4542 пациента с COVID-19, 221 из них – тяжелые. Еще чуть больше двух тысяч лечат амбулаторно. Всего же в регионе развернуто более пяти тысяч коек в ковидных госпиталях, но те, к которым подведен кислород, почти все заняты – подробности.

Коронавирус в Иркутской области стал причиной смерти уже 2825 инфицированных, еще 294 зараженных COVID-19 имели в анамнезе и другие тяжелые болезни, которые и привели к летальному исходу.

К ЧИТАТЕЛЯМ

У вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?

Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:

Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73

Тел.: (3952)20-80-08