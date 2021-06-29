3 миллиона рублей штрафов за нарушение противопожарного режима выписали жителям Иркутской области с начала года Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В северных районах Иркутской области продолжает действовать особый противопожарный режим. Запрет действует на пал сухой травы, сжигание мусора и приготовление пищи на огне и углях. Также при наступлении высокой или чрезвычайной пожароопасности людям запрещается посещать леса. Несмотря на все предупреждения, патрульные группы ежедневно выявляют нарушения. Так, сумма штрафов, выписанная жителям региона с начала года, превысила 3 миллиона рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Всего за нарушения требований пожарной безопасности в рамках действия особого противопожарного режима сотрудниками МЧС России было составлено 346 протоколов об административном правонарушении по ч. 2 ст. 20.4 КоАП РФ в виде штрафов на общую сумму 3 миллиона 85 тысяч рублей, - сообщают в ведомстве.

Только с марта по июнь текущего года патрульные службы совместно с муниципальными властями привлекли к реальной административной ответственности 319 человек. Всего нарушений в данном направлении за этот период – 355.

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