Пьяный сибиряк избил брата совком и получил почти 5 лет колонии Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Аларский районный суд вынес приговор 42-летнему местному жителю за «причинение тяжкого вреда здоровью, совершенное с применением предмета, используемого в качестве оружия». Уголовное дело расследовано СО МО МВД России «Черемховский». Об этом сообщают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Следствием и судом установлено, что 28 ноября 2020, подсудимый находясь в состоянии алкогольного опьянения у себя дома в селе Табарсук Аларского района, на почве ссоры с братом нанес последнему один удар совком в область плеча, в результате чего причинил повреждение в виде перелома плечевой кости, которое расценивается как тяжкий вред здоровью, - сообщают в ведомстве.

За совершенное преступление подсудимый отправится в колонию строгого режима на 4 года 11 месяцев. Приговор суда в законную силу не вступил.

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