Больше 700 выпускников из Иркутской области воспользовались резервными днями ЕГЭ Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Больше 700 выпускников школ Иркутской области воспользовались резервными днями ЕГЭ. Такой возможностью смогли воспользоваться те, у кого совпали сроки экзаменов по выбору, либо кто пропустил основной день по уважительной причине. Также второй шанс получили двоечники по русскому языку – единственному в этом году обязательному предмету. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- По данным министерства образования Иркутской области, 28 июня 155 выпускников сдавали русский язык, географию, литературу, историю и биологию, а также устную часть по английскому, испанскому и китайскому языкам. 29 июня регистрация прошли 573 участника. Они сдают профильную математику, обществознание, физику, химию, информатику и ИКТ, а также письменную часть по иностранным языкам, - рассказали в ведомстве.

Еще один резервный день основного периода ЕГЭ по всем предметам – 2 июля. Результаты экзаменов за все резервные дни основного периода будут известны не позднее 14 июля.

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