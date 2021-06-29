Около 500 самовольных гаражей демонтируют в Правобережном округе Иркутска. Фото: администрация Иркутска

В Иркутске начался снос самовольно установленных на улицах города или придомовых участках гаражей. Об этом сообщают в пресс-службе администрации областного центра со ссылкой на заместителя мэра – председателя комитета по управлению Правобережным округом Иркутска Юлию Гордину.

- Подобная работа будет проводиться системно, уже составлен список, в Правобережном округе под снос попадают около 500 таких объектов. У владельцев подобных незаконных конструкций, которым было выдано предписание, еще есть время добровольно убрать свое имущество. Иначе нелегально установленный гараж демонтируют, отправят на склад временного хранения, после чего утилизируют, - подчеркнула Юлия Гордина.

В следующий раз работы по демонтажу проведут на улице Российская, 18, если жители не снесут свои постройки самостоятельно.

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