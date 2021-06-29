32 тысячи доз вакцины от коронавируса поступило в Иркутскую область Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

В Иркутскую область поступила партия вакцины от коронавируса – 32 тысячи доз. Как сообщил министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков, вакцину уже начали доставлять в прививочные пункты региона. Об этом рассказали в пресс-службе правительства Иркутской области.

- Всего с начала прививочной кампании против новой коронавирусной инфекции поступило 401112 доз Гам-Ковид-Вак, 36000 доз ЭпиВакКорона, 1560 доз КовиВак, - уточнили в ведомстве.

Сегодня в Иркутской области продолжается вакцинация населения. Так, первый компонент получили 352 тысячи человек, завершающий компонент получили 267 тысяч человек.

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