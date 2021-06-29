К 6,5 годам приговорили экс-полицейского из Иркутска за требование взятки больше миллиона рублей Фото: Архив «КП» в Ижевске

В Иркутске оглашен обвинительный приговор в отношении бывшего заместителя начальника отдела экономической безопасности и противодействия коррупции МУ МВД России «Иркутское». Экс-полицейского признали виновным в мошенничестве. Преступление раскрыли сотрудники УФСБ России по Иркутской области и сотрудники собственной безопасности регионального МВД. Расследование уголовного дела находилось в производстве СУ СК России по Иркутской области. Об этом сообщают в пресс-службах УФСБ России по Иркутской области, региональных главка МВД и Следственного комитета.

- Установлено, что в мае 2018 года осуждённый, действуя из корыстной заинтересованности, инициировал передачу ему 1 миллион 250 тысяч рублей адвокатом, оказывающим юридическую помощь представителю коммерческой структуры, чья экономическая деятельность проверялась полицейскими в 2018 году. Якобы за организацию отвода коммерсанта от уголовного преследования бывший полицейский потребовал от адвоката 250 тысяч рублей за собственные посреднические услуги и 1 миллион рублей в качестве взятки, предназначавшейся руководителю отдела, в чьём производстве находились материалы проверки. При этом фактически осужденный не мог влиять на ход проверочных мероприятий и не планировал кому-либо передавать денежные средства, - сообщили в ведомствах.

Кировский районный суд Иркутска приговорил бывшего полицейского к 6,5 годам лишения свободы в колонии общего режима.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Экс-следователь из Иркутской области, обвиненный в изнасиловании и убийстве школьницы, написал письмо из СИЗО (подробности)

Девятиклассница из Иркутской области забеременела от изнасиловавшего ее 52-летнего друга семьи (подробности)

Сбежавшие от конвоя иркутские Бонни и Клайд встретились в зале суда(подробности)

Лжецелительница в платье в горошек и соломенной шляпе путешествовала по стране и обманывала пенсионерок (подробности)