Стрельбу на дороге устроил 37-летний ангарчанин Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Ангарске 37-летний водитель выстрелил в своего обидчика из-за спора на дороге. Пуля карабина попала пострадавшему в бедро. Уголовное дело расследовано органами дознания УМВД России по Ангарскому городскому округу. Об этом сообщаю в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.

- Установлено, 06 ноября 2020 в дневное время, на пересечении автомобильных дорог улицы Чайковского и улицы Карла Маркса в 91 квартале Ангарска, между двумя мужчинами произошел конфликт на почве несоблюдения правил дорожного движения. В ходе конфликта, один из его участников вооружившись карабином «САЙГА-12К», находящимся в салоне автомашины, произвел выстрел травматическим патроном в левое бедро оппонента, причинив огнестрельное ранение.

Уголовное дело рассмотрит Мировой судья 27 судебного участка по г. Ангарску и Ангарскому району для рассмотрения по существу.

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