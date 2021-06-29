Пьяный водитель без прав устроил погоню с полицейскими в центре Иркутска Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Сотрудники ГИБДД вблизи города Шелехов заметили «Ладу», которая ехала с включенными «аварийками». Водитель в ответ на требования остановиться увеличил скорость и пытался скрыться. Уходя от преследования по трассе Р-258 «Сибирь», мужчина несколько раз выехал на встречную полосу и обочину, чем создавал аварийные ситуации. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- В Иркутске автомобиль нарушителя направился в центр города, где к преследованию присоединились два экипажа отдельного батальона ДПС. Продолжая совершать опасные маневры, водитель неоднократно выезжал наперерез транспортному потоку, в том числе на улицах с односторонним движением, - рассказали в ведомстве.

«Лада» свернула во двор и протаранила металлическое ограждение, упав с возвышенности, врезалась в забор. Из машины выскочили двое мужчин и попытались убежать, но были задержаны полицейскими.

Оказалось, что за рулем автомобиля с признаками опьянения находился 26-летний местный житель, который никогда не имел водительских прав. От медицинского освидетельствования он отказался. Кроме него в салоне машины ехал его знакомый.

Нарушитель признался, что опасность своих действий осознавал. Произошедшая погоня напомнила ему его любимую компьютерную игру.

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