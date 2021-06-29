В Иркутске мать разыскивает пропавшего месяц назад 31-летнего сына Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Женщина обратилась в полицию Иркутска с заявлением о пропаже своего 31-летнего сына. По ее словам, он утром 30 мая ушел из дома, расположенного по улице Геологов и до настоящего времени не вернулся. Об этом сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

- Граждан, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Александра Николаева, просьба позвонить по официальным телефонам полиции, либо обратиться в ближайшую дежурную часть, - сообщили в ведомстве.

Его приметы: на вид 25-30 лет, рост 175-180 см, худощавого телосложения, азиатский тип лица, глаза карие, волосы темные.

Был одет: куртка ветровка черного цвета, синяя кофта, светлые штаны, кроссовки. При себе имел барсетку черного цвета.

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