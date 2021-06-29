Экспертизу объектов культурного наследия проведут в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Список выявленных объектов культурного наследия в Иркутской области был сформирован в конце 80-х годов. Каждый из них перед включением в реестр обязан пройти экспертизу. Для того чтобы составить полноценный перечень памятников в регионе, глава Приангарья поручил проверить все объекты до 2030 года. По 500-600 каждый год. Об этом сообщают в пресс-службе правительства Иркутской области.

- В первую очередь необходимо обследовать объекты, которые расположены в туристических местах, а также аварийные многоквартирные дома, которые могут быть отремонтированы с учетом средств Фонда капитального ремонта, либо расселены по программам ветхого и аварийного жилья. В дальнейшем такие объекты могут быть проданы для реставрации и приспособления под современное использование, например, под гостиницы и рестораны, - сообщают в ведомстве.

Согласно федеральному законодательству, проводить экспертизу выявленных объектов культурного наследия могут эксперты, имеющие соответствующую аттестацию Министерства культуры Российской Федерации.

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