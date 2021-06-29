Сильные дожди и ветер прогнозируют 30 июня в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Об очередном ухудшении погоды в Иркутской области предупреждают синоптики и спасатели. По прогнозу Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 30 июня утром и днем местами в верхнеленских, южных районах ожидаются сильные дожди, ливни, местами по области грозы, порывы северо-западного, западного ветра - 15-18 м/с. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

Что касается погоды в Иркутске, то 30 июня в столице Приангарья обещают кратковременный дождь. Ветер подует северо-западный 5-10 м/с, с порывами до 13 м/с. Столбик термометра покажет +18, +20 градусов.

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